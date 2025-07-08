ЦСКА ищет для нападающего варианты продолжения карьеры

У Адольфо Гайча завершилась аренда в турецком "Антальяспоре", и он вернулся в армейский клуб, с которым связан контрактом еще на год. Как стало известно Bobsoccer, ЦСКА ищет для Гайча варианты продолжения карьеры.

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В минувшем сезоне, выступая за "Антальяспор", нападающий провел 33 матча и забил 8 мячей. Интересно, что точно такие же показатели у Гайча были за год до этого в другом в турецком клубе, "Ризеспоре". До Турции аргентинец еще трижды уезжал из ЦСКА в аренду - в итальянские "Беневенто" и "Верону", а также в испанскую "Уэску".

В ближайшую субботу, 12 июля, армейцы сыграют с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России. Матч состоится в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.