ЦСКА представил гостевую форму на сезон-2025/2026

ЦСКА в социальных сетях продемонстрировал гостевой комплект футбольной формы на предстоящий сезон.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка России. В июне команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов.

В 1-м туре чемпионата России команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Торпедо", встреча состоится 21 июня.