Бывший вратарь ответил, мог бы Сафонов усилить «Динамо»

«Не вижу смысла уезжать из «ПСЖ». Тумилович ответил, мог бы Сафонов усилить «Динамо»
Бывший вратарь московского «Динамо» Геннадий Тумилович считает, что команде необходимо усиление вратарской линии, если клуб всерьёз рассчитывает побороться за чемпионский титул.
«Не знаю, как по поводу Лунева, но еще нужен минимум один, а лучше два вратаря топ-уровня, готовые бороться за чемпионство. Сафонов? Я не вижу смысла уехать в Европу и возвращаться обратно. Сейчас Доннарумма после такого хорошего сезона булки расслабит, и шанс появится. Так что не вижу смысла Сафонову уезжать из «ПСЖ», – цитирует Тумиловича «РБ Спорт».
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в РПЛ. В июне команду возглавил Валерий Карпин, и руководство клуба уже обозначило свои ожидания – трофеи.
26-летний Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро, отыграл за французский клуб 17 матчей во всех турнирах, в семи из них оставив ворота «сухими». Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2029 года.
По информации Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера на данный момент составляет 20 млн евро.