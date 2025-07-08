Бывший вратарь ответил, мог бы Сафонов усилить «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Геннадий Тумилович считает, что команде необходимо усиление вратарской линии, если клуб всерьёз рассчитывает побороться за чемпионский титул.

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«Не знаю, как по поводу Лунева, но еще нужен минимум один, а лучше два вратаря топ-уровня, готовые бороться за чемпионство. Сафонов? Я не вижу смысла уехать в Европу и возвращаться обратно. Сейчас Доннарумма после такого хорошего сезона булки расслабит, и шанс появится. Так что не вижу смысла Сафонову уезжать из «ПСЖ», – цитирует Тумиловича «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в РПЛ. В июне команду возглавил Валерий Карпин, и руководство клуба уже обозначило свои ожидания – трофеи.

26-летний Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро, отыграл за французский клуб 17 матчей во всех турнирах, в семи из них оставив ворота «сухими». Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2029 года.

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера на данный момент составляет 20 млн евро.