Смородская сомневается в чемпионстве «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не считает «Спартак» претендентом на титул в грядущем сезоне.

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«Пока не вижу ничего, что приближало бы «Спартак» к чемпионству – ни трансферов, ни ни других перемен. Станкович не кажется тем тренером, кто сможет привести «Спартак» к трофею», – цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Грядущий сезон станет для «Спартака» вторым под руководством Деяна Станковича. В прошлой кампании красно-белые финишировали четвертыми.

Летом «Спартак» могут покинуть лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде и один из лучших игроков по системе «гол+пас» Эсекьель Барко. Клуб следит за Ильей Самошниковым из «Локомотива», а также рядом иностранных центральных полузащитников. Красно-белые по-прежнему рассчитывают на трансфер хавбека «Марселя» Аззедина Унахи.

В прошлом сезоне «Спартак» оформил самый дорогой трансфер в своей истории. Из греческого АЕКа клуб подписал нападающего Ливая Гарсию за 18,7 млн евро.