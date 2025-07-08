Экс-вратарь «Краснодара» оценил перспективы Сафонова

Бывший голкипер «Краснодара» и «Локомотива» Александр Фильцов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил перспективы вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова. ‎

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‎— Стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ» в аренду?

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— Смотря какие варианты. Ранее им интересовались турецкая команда и английская команда. Тут зависит от того, какие виды на него сейчас имеет «ПСЖ». Он абсолютно заслуженно находится в «ПСЖ», где прошлый год у него был очень успешный.

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‎— Как считаете, он мог бы уйти в аренду в один из клубов РПЛ? Например, «Динамо», где Андрей Лунев делает неоднозначные высказывания?

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— Я думаю, что на данный момент ему нет смысла возвращаться в аренду в РПЛ, потому что у него был отличный сезон. Игрок ротации, который в «ПСЖ» — одном из лучших клубов мира, может переходить в более сильные команды. Хотя в нашем чемпионате «Краснодар», «Зенит» и еще несколько команд тоже очень высокого уровня.

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‎На сегодняшний день не вижу смысла возвращаться. В «Динамо» вопрос с первым номером закрыт, потому что Лунев показывает качественную игру. Претензий к нему в плане игры особо нет.

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‎— В своем дебютном сезоне за «ПСЖ» Сафонов провел 17 матчей. Как думаете, этого количества достаточно для первого сезона?

‎— Для первого года 17 матчей: Кубок, чемпионат, Лига чемпионов, в целом, для игровой практики нормально. Ему давали играть, это важно.