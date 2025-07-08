Агент Тюкавина объяснил слова футболиста о том, что тот не помнит, на кого учится

Агент Тюкавина о том, что футболист «не помнит» свою специальность в институте: «Он пошутил. Костя встретился с болельщиками, а вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво»
Агент Константина Тюкавина объяснил слова футболиста про обучение.
Нападающий «Динамо» ранее на Дне московского спорта рассказал, что учится в институте на пятерки, но не помнит название своей специальности.
«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста. Костя – молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни – адекватные, вторые – хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него. Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво. Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», – сказал Алексей Сафонов, представитель футболиста.