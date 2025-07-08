Орлов раскритиковал Смолова за драку в кафе

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболиста Фёдора Смолов за драку в кафе. Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как Смолов бьёт другого человека.

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