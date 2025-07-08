В «Зените» рассказали, смогут ли Мостовой и Зделар сыграть со «Сьоном»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, смогут ли полузащитники команды Андрей Мостовой и Саша Зделар принять участие в товарищеском матче со «Сьоном». Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

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— Андрей Мостовой и Саша Зделар смогут сыграть со «Сьоном» или пока рано, они не готовы?

— По Мостовому мы посмотрим, потому что у него не физические проблемы, а именно здоровье. Посмотрим сегодня и завтра утром, когда будет тренировка, насколько он готов к этому матчу. Думаю, он сможет выйти, а с Сашей Зделаром ситуация чуть сложнее, — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».