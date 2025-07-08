Захарян покинул тренировку «Реал Сосьедад» из‑за боли

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» заявили «Матч ТВ», что российский полузащитник Арсен Захарян покинул тренировку команды во вторник из‑за боли в камбаловидной мышце.

© Матч ТВ

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что россиянин ушел с занятия из‑за болевых ощущений.

— Захарян ушел с сегодняшней тренировки с болью в камбаловидной мышце, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

В завершившемся сезоне 22‑летний Захарян из‑за различных повреждений провел за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.