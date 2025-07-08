«Ахмат» и «Динамо» объявили составы на товарищеский матч

Грозненцы и москвичи опубликовали стартовые составы на контрольный матч.

Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский поединок между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо". Игра пройдет на учебно-тренировочной базе "Новогорск", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.

© ФК "Динамо"

© ФК "Ахмат"

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин". Матч запланирован на 20 июля. "Динамо" начнет сезон 18-го числа домашней встречей против калининградской "Балтики".