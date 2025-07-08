«Ахмат» и «Динамо» объявили составы на товарищеский матч

"Ахмат" и "Динамо" объявили составы на товарищескую игру
Грозненцы и москвичи опубликовали стартовые составы на контрольный матч.
Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский поединок между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо". Игра пройдет на учебно-тренировочной базе "Новогорск", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.
© ФК "Динамо"
© ФК "Ахмат"
Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин". Матч запланирован на 20 июля. "Динамо" начнет сезон 18-го числа домашней встречей против калининградской "Балтики".