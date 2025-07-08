Полиция раскрыла детали ДТП, в котором погиб игрок «Ливерпуля»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота находился за рулем автомобиля во время ДТП, в результате которого погиб он сам и его брат, сообщает El Confidencial со ссылкой на данные Гражданской гвардии Испании.

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В четверг стало известно, что 28‑летний Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании в провинции Самора. Автомобиль съехал с дороги и сгорел.

Дорожная служба Гражданской гвардии Саморы готовит экспертный отчет по аварии, который еще не завершен, однако, по словам источников, участвующих в расследовании, в качестве причины ДТП в нем указывается возможное превышение скорости. Департамент дорожного движения изучает следы, оставленные протектором одной из шин. Кроме того, проведенные к настоящему моменту тесты показывают, что за рулем в момент ДТП был Жота.

Когда отчет будет готов, он будет отправлен в суд первой инстанции муниципалитета Пуэбла‑де‑Санабрия.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Он провел за команду 182 матча, выиграв три трофея. Ранее португалец играл за «Вулверхэмптон», «Порту», мадридский «Атлетико» и «Пасуш де Феррейра».

В минувшем сезоне Диогу Жота стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», а в июне во второй раз выиграл Лигу наций со сборной Португалии.