Стали известны имена нападающих, которых «МЮ» может подписать бесплатно

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием форвардов Доминика Калверт-Льюина, Джейми Варди и Каллума Уилсона в случае, если «красным дьяволам» не удастся договориться ни с одним из основных кандидатов для усиления линии нападения. Об этом сообщает The Athtletic.

© Чемпионат.com

По информации источника, манкунианцы могут подписать названных футболистов бесплатно, поскольку на текущий момент они являются свободными агентами. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Фиорентины» Мойзе Кином, а также вёл переговоры с «Айнтрахтом» из Франкфурта по поводу Уго Экитике.