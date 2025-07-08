«Спартак» может приобрести нападающего «Палмейраса».

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Российский клуб может заплатить 15-17 миллионов евро за переход 24-летнего Флако Лопеса, об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация, что аргентинец рассматривается как замена Манфреду Угальде.

Отмечается, что возможный трансфер Лопеса обусловлен желанием главного тренера «Спартака» Деяна Станковича перейти на игровую схему 3-5-2, для которой нужен габаритный форвард.

Нападающий готов рассматривать вариант с переездом в Россию, но интерес к нему проявляют также другие европейские клубы.

Оклад Лопеса в «Спартаке» может составить от 2,5 до 3 миллионов евро плюс бонусы.