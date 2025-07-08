«Марсель» прокомментировал информацию о давлении на Унахи в вопросе перехода в «Спартак»

Футбольный клуб «Марсель» назвал ложью информацию о том, что в клубе вынуждают защитника Аззедина Унахи согласиться на переход в московский «Спартак».

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Ранее сообщалось, что 25‑летний Унахи отказался от предложения московского клуба, несмотря на зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

— Утверждения о том, что клуб подталкивает Унахи к России по финансовым причинам, являются полной ложью. Ни одно решение не принимается в одностороннем порядке. Вопреки тому, что говорят, мы получили только одно официальное предложение — от московского «Спартака». Хотя есть интерес со стороны нескольких клубов в Европе, никто еще не сделал конкретного предложения. Например, «Брайтон» ничего не предложил, — приводит слова представителя французского клуба Hespress FR.

Футболист сборной Марокко в сезоне‑2024/25 провел в аренде в «Панатинаикосе» 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь голевых передач.