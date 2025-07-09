Дубль Педро помог «Челси» победить «Флуминенсе» и выйти в финал клубного ЧМ

Завершился матч полуфинала клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «синих».

На 18-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Челси» Жоао Педро. Этот матч стал для него дебютным в стартовом составе лондонского клуба. На 56-й минуте Педро оформил дубль.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.