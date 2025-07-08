Гасилин не верит в переход Малкома в «Зенит»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе Малкома в сине-бело-голубой клуб.

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«С Малкомом суперстранная история. Я так понимаю, там случился конфликт с клубом. Бразилец – очень важная единица саудовцев. Думаю, «Зениту» будет очень тяжело вернуть Малкома. Конечно, он бы усилил нынешний «Зенит», Малком сейчас в самом соку. Честно, я не верю в его переход в «Зенит»», - заявил Гасилин Metaratings.ru.

7-го июля в СМИ появилась информация, что 28-летний Малком и «Аль-Хиляль» близки к расторжению контракта. Бразильский журналист Луис Фабиани сообщил, что «Зенит» заинтересован в подписании футболиста.

Бразилец Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Он провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

«Зенит» под руководством Сергея Семака по итогам завершившегося розыгрыша 2024-2025 занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков в 30 матчах. Чемпионом России стал «Краснодар» (67).