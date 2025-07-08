«Реал» попросил перенести матч первого тура Ла Лиги из‑за клубного ЧМ

Мадридский «Реал» обратился к Ла Лиге с просьбой перенести матч первого тура сезона‑2025/26 против «Осасуны» из‑за выступления на клубном чемпионате мира, сообщает The Athletic.

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Как отмечается, клуб и Испанская ассоциация футболистов (AFE) направили официальные письма в лигу. В «Реале» обосновывают такое решение недостаточным количеством времени на подготовку к новому сезону. По данным источников, в мае «Реал» и «Атлетико» достигли соглашения с Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) о переносе первых матчей клубов в новом сезоне в том случае, если они дойдут до четвертьфинала клубного чемпионата мира.

Матч между «Реалом» и «Осасуной» запланирован на 19 августа. По данным Cadena SER, после переговоров с «Осасуной» и RFEF все стороны согласились назначить игру на 29 октября. Теперь окончательное решение будет принимать Ла Лига.

«Реал» 9 июля сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира, финал турнира состоится 13 июля.