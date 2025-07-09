Полиция задержала арбитра, судившего матч «Торпедо»

Полиция задержала футбольного арбитра Богдана Головко. Его подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу московского «Торпедо» в матче 34‑го тура Первой лиги против «КАМАЗа», сообщает РБК.

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Матч завершился со счетом 1:1 — этого хватило, чтобы «Торпедо» вышло напрямую в РПЛ. По информации РБК, Головко не назначил пенальти в ворота московской команды.

— За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы, — пишет РБК.

Операция проводилась силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. РБК со ссылкой на источник пишет, что новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов Первой лиги.

Ранее суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры РФС для проведения проверки по ситуации с «Торпедо» и дальнейшей передачи дела в КДК.

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит дело московского «Торпедо» 10 июля. Заседание начнется в 11:00.