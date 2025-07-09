Что за арбитр судил скандальный матч «Торпедо» и как он ошибался?

Судья Головко, работавший на игре с «КАМАЗом», задержан.

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Все худшие инфоповоды российского футбола появляются ближе к ночи. Нелюбимое время суток «Торпедо», для которого всё началось вечером 19 июня. Тогда РБК сообщил, что совладелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов задержаны за попытку дачи взятки арбитру Максиму Перезве. Но, как мы выяснили уже по ходу разбирательств, тот отказался и написал заявление в правоохранительные органы.

Однако, видимо, есть те, кто не сделал этого. В ночь на 9 июля РБК сообщил, что задержан футбольный судья Богдан Головко, работавший на матчах Первой лиги и обслуживающий встречу последнего тура «Торпедо» — «КАМАЗ». Именно в том матче москвичи победили и обеспечили себе прямой выход в РПЛ.

Как прошёл тот матч и действительно ли ошибался арбитр?

Встреча завершилась ничьей 1:1 — этот результат обеспечивал «Торпедо» прямой выход в РПЛ. Но по ходу игры случилось несколько неочевидных эпизодов. Первое — удаление полузащитника «КАМАЗа» Ильи Жигулёва на 51-й минуте за вторую жёлтую карточку. Впрочем, по этому эпизоду вопросов минимум: полузащитник скорее наиграл на удаление, совершив несколько грубых нарушений. ЭСК РФС не разбирала этот эпизод.

Зато ЭСК обратила внимание на два других момента. Мнением большинства членов комиссии было решено, что на 14-й минуте Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» после безрассудного контакта Глеба Шевченко и Даниила Моторина. Арбитру стоило указать на «точку» и вынести предупреждение. Похожий эпизод случился и на 76-й минуте, однако в этот раз ЭСК поддержала Головко в его решении не ставить пенальти в ворота «Торпедо».

Получается, официально органами РФС была признана только одна грубая ошибка в матче, которая при этом повлияла на результат. И на эмоции Олега Кононова, ведь, с его слов, он хорошо запомнит игру, ведь так волновался, что «выпил много таблеток».

И что теперь грозит «Торпедо»?

Клубу — ничего хорошего. Ведь накануне появившихся новостей «РБ Спорт» сообщил, что департамент защиты игры завершил расследование по первому делу «Торпедо», когда были задержаны акционер и генеральный директор. Те якобы пытались повлиять на судью Максима Перезву, который обслуживал три матча команды в сезоне. И, по информации источника, комиссия посчитала, что влияние на результат действительно было оказано. 10 июля состоится заседание КДК РФС, и, вероятно, решение поддержат.

А вариантов наказания три: штраф до 50 млн рублей, снятие с клуба до 15 очков и исключение из состава участников турнира. Второй и третий сюжеты для «Торпедо», по сути, равноценны. Начинать сезон с минус 15, имея один из слабейших составов, приравнивается к вылету. Но с учётом вскрывшихся фактов вероятность худшего решения высока.

По данным «СЭ», которые подтверждают источники «Чемпионата», вероятность исключения «Торпедо» максимальна. Вместо них в РПЛ должны вернуть «Оренбург».

А что грозит судье?

За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК РФ) арбитр может получить до семи лет лишения свободы. При этом следствие ещё в процессе, а дата судебного заседания не назначена. Зато в РФС подтвердили, что сотрудничали с правоохранительными органами.

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие-либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Головко 33 года. В прошлом сезоне он отработал 13 встреч в Первой лиге. А в апреле даже получил два назначения на матчи РПЛ. При этом, по данным Ивана Карпова, одним Головко дело может не ограничиться. Якобы показания начал давать уже бывший гендиректор «Торпедо» Скородумов, а суммарно в коррупции подозревают девять арбитров. Так что число потенциальных арестов может сильно увеличиться.