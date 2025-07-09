Легионера «Спартака» призвали воспитывать свою жену

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов призвал аргентинского полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко воспитывать свою жену. Его слова приводит Legalbet.

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Российский функционер заявил, что жена не должна выдвигать футболисту ультиматумы.

«Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия», — посчитал он.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что супруга пригрозила Барко разводом, если тот продолжит выступать за «Спартак» в России. Она заявила, что футболист не сможет видеться со своим ребенком.

Хавбек перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Соглашение российской команды с Барко рассчитано до 2027 года.