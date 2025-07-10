Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Фоксборо на стадионе «Джиллетт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

© championat.com

В составе «Интер Майами» дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Единственный гол за «Нью-Инглэнд Революшн» забил Карлес Гил.

Таким образом, «Интер Майами» одержал четвёртую победу подряд в МЛС». «Нью-Инглэнд Революшн», в свою очередь, продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и ничья).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», а «Нью-Инглэнд Революшн» встретится с «Остином». Оба матча пройдут 13 июля.