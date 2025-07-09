Игрок «Сьона» Антон Миранчук забил гол в товарищеском матче с «Зенитом»

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». На данный момент счёт 4:2 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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На 66-й минуте гол в ворота команды с берегов Невы забил капитан швейцарской команды Антон Миранчук.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Первым стал «Базель» (73).