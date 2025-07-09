‎«Краснодар» может купить 19-летнего бразильца у «Сан-Паулу»

‎Бразильский вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра может перейти в «Краснодар», сообщает BolaVip.

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‎По информации источника, южноамериканский клуб просит за своего футболиста у «быков» 10 млн евро. Отмечается, что на игрока также претендуют «Байер», «Эвертон», «Уотфорд» и «Гамбург».

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‎В 2025 году в чемпионате Бразилии 19-летний Феррейра провел 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с трехцветными рассчитан до конца декабря 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5 млн евро.

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‎12 июля «Краснодар» сыграет против ЦСКА в рамках матча за Суперкубок России. Черно-зеленые участвуют в игре на правах чемпиона-2024/25, а армейцы в прошедшем сезоне стали победителями Кубка страны. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 по московскому времени.