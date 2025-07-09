Ткачев рассказал об обиде спортдиректора «Арсенала» за удаление из чата команды

Бывший полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал об обиде спортивного директора тульского клуба Александра Денисова за удаление его из чата команды.

© Чемпионат.com

— К руководству есть претензии?

— Есть, конечно. В первую очередь, потому что не было диалога. Меня просто отфуболили через СМИ! Дальше – ещё забавнее. Мне позвонил мой друг Анри Хагуш, с которым мы вместе играли в Туле, – увидел мой прощальный пост. Спросил: «А тебе Денисов-то в итоге звонил? Попрощались нормально?». Ответил, что нет, а первым я звонить не собирался. И, видимо, Хагуш набрал Денисову – потому что уже на следующий день Саша (Александр Денисов. – Прим. «Чемпионата») позвонил мне.

— Что сказал?

— «Серый, это не я, на мне работы много». Начал перекладывать ответственность на министра спорта, на заместителя губернатора… Хотя я не понимаю, при чём вообще тут они. Для меня руководство — это только генеральный и спортивный директор. Уже потом Денисов мне признался, что был обижен на меня и Левашова.

— За что?

— У каждой футбольной команды есть свой чат, где должны быть только игроки. Это отдельная жизнь – таков закон футбола. В ней был и Саня Денисов, когда играл за нас. Потом, когда после завершения карьеры он стал спортивным директором, мы его из группы удалили. И он сказал, что очень сильно на это обиделся: хотел быть и руководителем, и в нашем чате остаться. Но в этом нет ничего личного. Денисов стал на ступеньку выше, он не был больше частью именно футбольной команды. Не вижу смысла на это обижаться. Тогда все пацаны сказали, что им будет неуютно, если Саня останется в группе, — сказал Ткачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.