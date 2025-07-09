Абена: сердце Промеса до сих пор принадлежит «Спартаку»

‎Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок турецкого «Газишехира Миенти Абена поделился мнением об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе.

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‎«Промес находится до сих пор в командном чате «Спартака»? Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России», — приводит слова Абены «Спорт-Экспресс».

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‎Футболист Квинси Промес, попав в ДТП в ОАЭ во время сборов со «Спартаком» в феврале 2024 года и скрывшись с места происшествия, был арестован и освобожден под залог в мае.

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‎После окончания контракта со «Спартаком» в июле 2024 года, он перешёл в дубайский «Юнайтед». Однако в июне 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды и осужден на 7,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение на родственника.

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‎19 июля «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» в рамках матча первого тура РПЛ-2025/26. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.