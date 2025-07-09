«Балтика» объявила об уходе полузащитника

Владислав Лазарев покинул "Балтику".

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"Трудовой договор между футбольным клубом "Балтика" и Владиславом Лазаревым расторгнут по соглашению сторон", - сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Владислав Лазарев на правах аренды выступал за "Сочи" и песчанокопскую "Чайку" соответственно. Всего на счету полузащитника 75 матчей за калининградскую "Балтику", 13 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.