Легендарный футболист высказался против исключения «Торпедо» из РПЛ

Владимир Пономарев против исключения «Торпедо» из Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что КДК РФС 10 июля рассмотрит дело о попытке подкупа судьи с участием руководителей московского клуба.

В отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».