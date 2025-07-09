Футболист клуба «Лас‑Пальмас» второй раз победил рак

Футболист «Лас‑Пальмаса» Кириан Родригес во второй раз победил рак и близок к возвращению на поле.

В августе 2022 года у Родригеса была диагностирована лимфома Ходжкина. Из‑за болезни он пропустил почти весь сезон‑2022/23. В январе 2023‑го стало известно, что Родригес поборол рак и сможет вернуться на поле, однако в феврале этого года он вновь сделал паузу в карьере из‑за рецидива.

— Сегодня утром Кириан прошёл медицинское обследование перед началом нового сезона! С присущей ему самоотдачей и заразительной энергией он начинает своё возвращение, — говорится в заявлении клуба.

Президент «Лас‑Пальмаса» Михель Анхель Рамирес отметил, что игрок возобновил тренировки уже две недели назад и постепенно будет приступать к занятиям с командой.