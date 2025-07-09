«Динамо» отправило защитника в аренду в «Крылья Советов»

Защитник Иван Лепский проведёт сезон в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды из московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в телеграм-канале.

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«Защитник бело-голубых арендован самарским клубом, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 с возможностью выкупа. Хороших матчей, Ваня», — написано в сообщении клуба.

Вторую половину сезона-2024/2025 20-летний Иван Лепский провёл в саратовском «Соколе» на правах аренды. За этот период защитник принял участие в 12 матчах Первой лиги. Результативными действиями футболист не отметился. «Сокол» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице.