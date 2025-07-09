В РФС прокомментировали ситуацию со следствием по делу «Торпедо»

В РФС прокомментировали ситуацию со следствием по делу руководителей «Торпедо».

© Спорт день за днем

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании», – приводит слова РФС Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело. Руководителей «чёрно-белых» подозревают в попытке дать взятку судье Максиму Перезве.

В прошлом сезоне Первой лиги клуб из столицы занял вторую строчку в чемпионате, что позволило москвичам получить прямую путевку в РПЛ. Команда набрала 65 очков после 34 туров, выше чемпионат закончила только «Балтика».