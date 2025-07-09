«Уралу» и «Оренбургу» предложили сыграть за выход в РПЛ

‎‎Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о ситуации вокруг «Торпедо».

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‎Сегодня, 9 июля, стало известно, что судья Богдан Головко был задержан за решение в пользу «автозаводцев» в матче 34-го тура Первой лиги против «Камаза» (1:1).

«Торпедо» занял 2-е место и вышел в РПЛ, но теперь ему грозит исключение из Премьер-лиги.

‎— Верите ли вы его виновность?

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— Лично я его не знаю. Спросили бы вы про того, кого я знаю, с кем дружил или кого воспитывал. Сегодня только видел фотографию Головко. Я всегда был и есть за судей. Если кто-то считает, что это благодарный и хорошо оплачиваемый труд, то это не так. Это совсем не так. Давайте подождем официальных вердиктов, официальных обвинений. Доказана вина или нет.

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‎Игра закончилась два месяца назад, а вопросы по ней только сегодня начинают задавать. До этоГо комиссия не видела?

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‎— Как думаете, как разрешится эта ситуация с «Торпедо»?

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— Кому-то это надо. Это может касаться не только футбола. Это может касаться любого момента, есть президенты и все остальное. Я вообще не понимаю, что происходит в российском футболе. Посмотрите сколько скандалов: команды не допускаются до участия в РПЛ, стадионы не соответствуют. «Химкам» дали доиграть чемпионат, а потом их сняли. Теперь «Торпедо», оказывается там президент лично дает взятки судьям. Это доходит до смешного.

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‎— Среди кандидатов на замену «Торпедо» называются «Оренбург» и «Урал». Кто из них достойнее?

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— Мы возвращаемся к тому, чего нельзя было допускать. Зачем «Пари НН» участвовал в стыковых матчах. По мне, если команда проиграла в стыках, то она должна играть в Первой лиге. Теперь вы говорите: «Урал», который бился за выход в стыках, или «Оренбург» занял предпоследнее место.

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‎Нужно дать «Оренбургу» и «Уралу» сыграть матч. Пойти вразрез с регламентом. Пускай они выявят на футбольном поле. Но проблема в том, что 18 июля уже стартует чемпионат.