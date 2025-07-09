Трансфер французского полузащитника в «Краснодар» под угрозой срыва

Президент «Осера» Баптист Малерб высказался о возможном переходе полузащитника клуба Гаэтана Перрена в «Краснодар».

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«Гаэтан уже в «Краснодаре»? Нет, ничего еще не решено. Другие клубы все еще проявляют интерес к игроку», – приводит слова президента клуба Odds.

По информации СМИ, сам футболист заинтересован в переезде в Россию и рассчитывает зарабатывать в «Краснодаре» около одного миллиона евро в год без учета бонусов. В прошлом сезоне он стал одним из двух лучших ассистентов Лиги 1.

12 июля «Краснодар» сыграет против ЦСКА в рамках матча за Суперкубок России. Черно-зеленые участвуют в игре на правах чемпиона-2024/25, а армейцы в прошедшем сезоне стали победителями Кубка страны.