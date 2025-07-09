Как минимум трое судей матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от работы и не приглашены на учебно-тренировочный сбор.

По информации Sport Baza, отстранены судьи ВАР Артем Любимов и Константин Аверьянов, а также Богдан Головко, задержанный накануне. Главный судья Инал Танашев отстранения избежал.

Матч, завершившийся победой «Торпедо» (1:0) 17 мая, вызвал споры по некоторым игровым моментам, в частности, пенальти, признанный ЭСК ошибочным.

В прошлом сезоне Первой лиги клуб из столицы занял вторую строчку в чемпионате, что позволило москвичам получить прямую путевку в РПЛ. Команда набрала 65 очков после 34 туров, выше чемпионат закончила только «Балтика».