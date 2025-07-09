ЧМ-2026 станет самым вредным для окружающей среды в истории

Экологи предупредили о вреде для окружающей среды от проведения ЧМ-2026.

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Согласно отчету, подготовленному учеными совместно с Фондом защиты окружающей среды и организацией Sport for Climate Action, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике повлечет за собой самые разрушительные последствия для климата за всю историю проведения турнира. Утверждается, что загрязнение окружающей среды, вызванное проведением ЧМ-2026, будет «эквивалентно 6,5 млн автомобилей, которые ездили бы в течение года».

Ученые подсчитали, что в связи с увеличением числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд, выбросы парниковых газов почти вдвое превысят средний уровень выбросов углекислого газа в результате последних четырех чемпионатов мира. Это связано, прежде всего, с авиаперелетами и значительным увеличением количества матчей.

Ожидаемый объем выбросов углекислого газа в ходе ЧМ-2026 составляет 9 миллионов тонн, что делает предстоящий турнир самым вредным для окружающей среды за всю историю. В ходе ЧМ-2022 в Катаре было выброшено 5,25 млн тонн углекислого газа.