Агент игрока «Зенита» рассказал о разговоре с Семаком перед арендой

‎Представитель агентства ATS Владимир Еремкин, защищающий интересы 21-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал подробности аренды клиента в «Сочи».

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– Почему решили выбрать «Сочи»?

– У нас были и другие варианты. Решили выбрать «Сочи» из-за главного тренера. Роберт Морено хотел видеть Диму, поэтому остановили свой выбор на «Сочи».

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– У «Сочи» есть право выкупа?

– Это лучше в клуб звонить. По личным условиям не очень правильно отвечать.

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– Общался ли Дмитрий с Семаком перед арендой?

– Да. Классически Сергей Богданович пожелал удачи.

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– Обсуждали будущее? Что будет после аренды?

– Нет. Сейчас Диме самое главное, как можно больше играть. По будущему пока ничего.

«Сочи» арендовал Васильева до конца сезона 2025/26. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он провел 9 матчей за «Зенит» и забил 2 гола.