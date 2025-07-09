В «Реале Сосьедад» прокомментировали новости о травме Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о болях российского полузащитника клуба Арсена Закаряна.

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«У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. У него только боль в камбаловидной мышще, и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдет», – приводит слова пресс-атташе Sport24.

Ранее форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью заявил о том, что Арсен Захарян не лучшим образом чувствует себя в чемпионате Испании.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» действует до 30 июня 2029 года. На текущий момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.