Депутат Свищев высказался о критике Лунина из-за слов на русском

Дмитрий Свищев высказался о критике Андрея Лунина из-за слов на русском.

© Sports.ru

«Реал» в преддверии матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ попросил игроков сказать на родном языке «полуфинал» в ролике для соцсетей. Украинец Лунин произнес это слово на русском языке, из-за чего голкипер подвергся оскорблениям в комментариях.