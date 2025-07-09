Депутат Свищев высказался о критике Лунина из-за слов на русском

Депутат Свищев о хейте Лунина: «Каждый имеет право говорить на языке, который ему дали родители». Вратарь «Реала» по-русски сказал «полуфинал» в клубном видео
Дмитрий Свищев высказался о критике Андрея Лунина из-за слов на русском.
«Реал» в преддверии матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ попросил игроков сказать на родном языке «полуфинал» в ролике для соцсетей. Украинец Лунин произнес это слово на русском языке, из-за чего голкипер подвергся оскорблениям в комментариях.
«Вот вам и ответ, что большинство граждан Украины считают русский язык своим родным. В этом нет ничего стыдного. Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он говорит дома, который ему дали родители. Результат мы видим: кому удобно говорить на русском языке, тот и считает его родным. Конечно, Лунина начали в соцсетях хейтить и даже оскорблять, но я считаю, что любое правовое государство, которым себя считает Украина, должно было заступиться за своего гражданина. Этого не произошло и не произойдет», – сказал депутат Государственной думы РФ.
Депутат Свищев о хейте Лунина: «Каждый имеет право говорить на языке, который ему дали родители». Вратарь «Реала» по-русски сказал «полуфинал» в клубном видео
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Депутат Свищев о хейте Лунина: «Каждый имеет право говорить на языке, который ему дали родители». Вратарь «Реала» по-русски сказал «полуфинал» в клубном видео
Фоньини объявил о завершении карьеры
Ла Лига уведомила «Реал», что не видит оснований для переноса матча 1-го тура с «Осасуной». Клуб просил перенести игру из-за КЧМ