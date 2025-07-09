КДК РФС наказал футболистов «Локомотива» и ЦСКА за драку

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет наказал участников драки в матче Юношеской футбольной лиги «Локомотив» — ЦСКА дисквалификациями на несколько игр.

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В минувшую субботу матч 13‑го тура ЮФЛ‑1 (для игроков не старше 18 лет) между «Локомотивом» и ЦСКА (1:2) закончился массовой дракой. Согласно протоколу встречи, красные карточки за «агрессивное поведение» получили игроки Александр Беспалов, Михаил Вишняков, Кирилл Комаров (все — «Локомотив»), Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и тренер Сослан Бетеев (все — ЦСКА). Также игрок ЦСКА Тамерлан Шанхоев и тренер Мхитар Давидян были удалены за «нецензурные и/или оскорбительные выражения».