КДК РФС наказал футболистов «Локомотива» и ЦСКА за драку

КДК РФС наказал футболистов «Локомотива» и ЦСКА дисквалификациями на несколько игр за драку в игре ЮФЛ
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет наказал участников драки в матче Юношеской футбольной лиги «Локомотив» — ЦСКА дисквалификациями на несколько игр.
В минувшую субботу матч 13‑го тура ЮФЛ‑1 (для игроков не старше 18 лет) между «Локомотивом» и ЦСКА (1:2) закончился массовой дракой. Согласно протоколу встречи, красные карточки за «агрессивное поведение» получили игроки Александр Беспалов, Михаил Вишняков, Кирилл Комаров (все — «Локомотив»), Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и тренер Сослан Бетеев (все — ЦСКА). Также игрок ЦСКА Тамерлан Шанхоев и тренер Мхитар Давидян были удалены за «нецензурные и/или оскорбительные выражения».
— По протоколу матча были удалены три футболиста «Локомотива»: Беспалов, Вишняков и Комаров, все — за агрессивное поведение. У ЦСКА были удалены футболисты Шанхоев, Рамонов, Хужахметов за агрессивное поведение. Также были удалены тренеры ЦСКА: Давидян — за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, Бетеев — за оскорбительное поведение после матча с применением нецензурной брани в адрес. Поступили заявления об отмене удаления Вишнякова, от ЦСКА — Хужахметова, Рамонова и тренеров. Направили документы в ЭСК. В итоге отменили удаление Вишнякову. Что касается ЦСКА, то отказали в отмене красных карточек на основании заключения ЭСК. Кроме того, по рапорту инспектора и протоколу матча вызвали на заседание футболиста ЦСКА Макарова, который был ошибочно не удален. Футболисты Беспалов и Комаров дисквалифицированы на три матча каждый за агрессивное поведение. Кроме того, на поле выбежали шесть болельщиков, некоторые были в нетрезвом состоянии, «Локомотив» был наказан на 50 тысяч рублей за появление посторонних лиц, а также на 50 тысяч за необеспечение безопасности. По ЦСКА: не применяли дополнительную дисквалификацию к тренеру Давидяну. Шанхоев, Рамонов и Хужахметов дисквалифицированы на три матча. Макаров тоже на три матча дисквалифицирован. Бетеева дисквалифицировали на два матча. После игры он пошел на флеш‑интервью, которое не имел права давать. За это он получил еще один матч условно, а клуб получил за это штраф 10 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
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