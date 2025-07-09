‎Рапопорт прокомментировал аудиозапись, где Денисов матерится на детей

Тренер молодежной команды СШОР ‎«Зенит» Борис Рапопорт в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об аудиозаписи, где тренер СШОР «Зенит» Игорь Денисов кричал на детей, используя нецензурную лексику. Также он заявил, что некоторые из ребят больше не выйдут на поле.

© Спорт день за днем

‎

‎— Они были в лагере. Сейчас у них перерыв. Откровенно говоря, я не в курсе этих моментов. У него там было много ребят травмированы, доигрывали 12-13 человек. Что касается его лексики, то я не знаю. Видел много тренировок Денисова, не помню какой-то особенной лексики. С ним работает Леша Ионов.

‎

‎Этой записи не видел. Если это было, то это не хорошо. В интернете, знаете, чего только не появляется. Я не очень доверяю интернету, — сказал Рапопорт.

‎

‎— Как считаете, можно ли с детьми общаться грубо?

‎

— С детьми очень тяжело работать. Естественно, надо держать себя в руках. Есть разные тренеры, фамилий называть не буду, которые не сдерживались. Были такие случаи, когда человек просто не выдерживал. Нервы не выдерживали, потому что работа с детьми очень тяжелая. Но эти люди сейчас не работают в школе. На играх я слышу иногда такие слова с других скамеек. Думаю: «Ничего себе, педагог». Надо уметь держать себя в руках.

‎

‎— Вправе ли Денисов отстранять детей, которые занимаются не в его личной школе, а в государственной?

‎

— Если ты видишь, что ребенок или более старший футболист не понимает тебя, то можно отказаться от него. Убери его из команды. Объясни, почему он не подходит. Но лексики оскорбительного плана не должно быть.