Глава КДК объяснил, почему комитет не стал рассматривать дело Писарского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет не рассматривал дело о ставках нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх). СМИ сообщали, что он через посредника сделал ставку на матч, в котором получил неоднозначную красную карточку в центре поля.

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— Почему КДК все‑таки не стал рассматривать дело Писарского?

— Речь идет о том, что от комитета по этике не поступало в КДК документов о влиянии на результат матча. То есть там идет речь об участии в азартных играх, и все. Не более. Там нет какой‑то составляющей, которая могла бы стать предметом нашего рассмотрения, — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».