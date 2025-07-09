Выяснилось, когда «Зенит» презентует новичка

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильский полузащитник Жерсон будет представлен в товарищеской игре в рамках Winline Суперсерии с сербской «Войводиной».

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Ранее Медведев говорил «Матч ТВ», что контракт Жерсона с «Зенитом» вступает в силу. 28‑летний бразилец был капитаном «Фламенго». В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Рио‑де‑Жанейро 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

— Впервые на игре [с «Войводиной» 13 июля] будет представлен игрок, имя которого вы все знаете. Это Жерсон. Не Жедсон, который едет в другое место, — передает слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».

Встреча между «зенитом» и «Войводиной» состоится 13 июля в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

9 июля команда Сергея Семака встретится со швейцарским «Сьоном».

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