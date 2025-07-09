Дзюба одним словом описал межсезонье в российском футболе

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ» назвал великолепным текущее межсезонье в российском футболе.

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В текущее межсезонье из числа участников РПЛ сезона‑2025/26 были исключены подмосковные «Химки», не получившие лицензию РФС. 10 июля Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело московского «Торпедо», связанное с судейскими скандалами вокруг клуба.

— Как вам нынешнее межсезонье российское?

— Великолепное, — сказал Дзюба в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В первом туре нового розыгрыша МИР РПЛ «Акрон» примет самарские «Крылья Советов» 19 июля. Прямые трансляции матчей смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.