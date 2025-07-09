Главный тренер сборной Бразилии получил тюремный срок

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приговорён к одному году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Специалист обвиняется в сокрытии доходов, связанных с правами на его имидж. Об этом сообщает EFE.

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По данным источника, Анчелотти также обязан выплатить штраф в размере 386361,93 евро. Прокуратура обвинила бывшего тренера мадридского «Реала» в мошенничестве на сумму 1 062 079 евро в налоговых годах 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) во время его первого пребывания в мадридском «Реале».

В ходе этого же процесса итальянский тренер был оправдан по другому возможному налоговому правонарушению, совершённому в 2015 году и также связанному с изъятием у него прав на имидж, когда он был сотрудником мадридского «Реала».