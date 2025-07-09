Судьба «Торпедо» предрешена

«Торпедо» с большой долей вероятности будет исключено из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что это должно произойти из-за дела о подкупе арбитров. Сообщается, что место московского клуба в лиге займет «Оренбург».

8 июля в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест. Также был задержан арбитр, который, как предполагается, оказал влияние на ключевой матч «Торпедо» в прошлом сезоне Первой лиги.