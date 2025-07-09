Мбаппе впервые выйдет в стартовом составе на клубном чемпионате мира

Французский нападающий Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе испанского "Реала" на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Для Мбаппе это будет первый матч на турнире, который он начнет с первых минут. При этом игру пропустит английский защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд, который до этого принимал участие во всех пяти встречах команды на проходящем соревновании. По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, на последней тренировке игрок испытывал дискомфорт.

19 июня Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом, в тот же день его выписали из больницы. После этого футболист тренировался по индивидуальной программе, а к тренировкам с командой вернулся 25 июня. Мбаппе полностью пропустил групповой этап, а в матчах 1/8 и 1/4 финала выходил на замену по ходу вторых таймов, отметившись победным голом в четвертьфинальной игре против германской "Боруссии" из Дортмунда (3:2).

Мбаппе 26 лет, он перешел в "Реал" летом 2024 года в статусе свободного агента. До этого он выступал за ПСЖ и "Монако". По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча между "Реалом" и ПСЖ пройдет в среду, начало игры запланировано на 22:00 мск. Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов остался на скамейке запасных, место в воротах парижан займет основной голкипер команды итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Победитель матча 13 июля сыграет в финале клубного чемпионата мира против английского "Челси".

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире принимают участие 32 команды. Соревнование проходит в США.