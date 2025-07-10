Месси установил уникальное достижение

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал первым футболистом в истории MLS, которому удалось забить больше одного мяча в четырех матчах подряд, сообщает пресс‑служба лиги.

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В среду «Интер Майами» обыграл «Нью‑Инглэнд Революшн» в матче регулярного сезона MLS со счетом 2:1. Месси оформил дубль.

Ранее Месси также сделал дубли в двух играх против «Монреаля» и в матче с «Коламбусом».

Всего в текущем сезоне 38‑летний Месси забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач в 18 встречах за «Интер Майами».