«Спартак» нацелился сразу на двух игроков «Милана»

«Спартак» нацелился на двух игроков «Милана». Как сообщает журналист Даниэль Лонго, красно-белые следят за полузащитником Ясином Адли и защитником Эмерсоном.

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Адли – хавбек-универсал. Минувший сезон провел в аренде в «Фиорентине», где забил четыре гола и отдал шесть голевых передач в 25 встречах. Статистически это лучший отрезок француза в карьере. Воспитанник «ПСЖ» выступал за молодежные сборные Франции, за основную не заигран.

«Милан» заплатил за Адли 8 млн евро, Transfermarkt оценивает его в 11 млн. Его контракт истекает следующим летом.

Эмерсон – один из кандидатов на позицию правого защитника. «Милан» приобрел бразильца за 15 млн евро, Transfermarkt оценивает его в 9 млн. В минувшем сезоне Серии А сыграл в 17 матчах. Был травмирован с января по май.

Вероятнее всего, оба игрока не входят в планы нового рулевого «россонери» Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что на позицию правого защитника «Спартак» рассматривает Илью Самошникова из «Локомотива».