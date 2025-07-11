"Ливерпуль" вывел из обращения номер, под которым выступал футболист Жота

Английский "Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер, под которым выступал погибший португальский футболист Диогу Жота. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Под 20-м номером в "Ливерпуле" больше не будет играть ни один футболист.

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".