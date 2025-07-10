Ставшая мемом футболистка сравнила себя с Месси

Ставшая мемом футболистка сборной Туркменистана Мария Чарыева сравнила себя со звездным аргентинским нападающим Лионелем Месси и заявила, что хочет играть в России. Ее слова приводит Sport24.

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«Планирую переехать в Москву. Если получится, буду играть там в футзал. С кем из мирового футбола могу себя сравнить? Думаю, я похожа на Месси! Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси. Но я не Месси, а Мария. Я — индивидуальность», — заявила Чарыева.

Футболистка стала известна после того, как поразила болельщиков сочетанием внушительных габаритов и хорошей техники.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.