Стало известно, сколько «Зенит» предложил за полузащитника «Ботафого»

«Зенит» готов заплатить 35 млн евро за полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Об этом сообщил Record.

© Спорт день за днем

По данным источника, сине-бело-голубые конкурируют с «Бенфикой», предложившей за игрока 26 млн евро. Cам аргентинец склоняется к трансферу в Португалию.

24-летний Альмада оценивается в 25 млн евро. В случае переезда в Россию он станет самым дорогим футболистом, наряду с Жерсоном, Венделом (возможные будущие одноклубники) и Эдуардом Сперцяном («Краснодар»).

Альмада – обладатель Кубка Либертадорес в составе «Ботафого», одержал победу на турнире вместе с нынешним игроком петербуржцев Луисом Энрике. В 2022 году полузащитник завоевал трофей чемпионата мира со сборной Аргентины.

Вторую половину сезона-2024/25 Альмада провел в «Лионе», владельцем которого является Джон Текстор, по совместительству владелец «Ботафого». В 16 матчах Лиги 1 Альмада забил гол и отдал 4 голевых передачи.