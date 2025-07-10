«Зенит» предложил 35 млн евро за полузащитника «Ботафого» Альмаду

Спорт день за днем

«Зенит» готов заплатить 35 млн евро за полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Об этом сообщил Record.

Стало известно, сколько «Зенит» предложил за полузащитника «Ботафого»
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По данным источника, сине-бело-голубые конкурируют с «Бенфикой», предложившей за игрока 26 млн евро. Cам аргентинец склоняется к трансферу в Португалию.

24-летний Альмада оценивается в 25 млн евро. В случае переезда в Россию он станет самым дорогим футболистом, наряду с Жерсоном, Венделом (возможные будущие одноклубники) и Эдуардом Сперцяном («Краснодар»).

Альмада – обладатель Кубка Либертадорес в составе «Ботафого», одержал победу на турнире вместе с нынешним игроком петербуржцев Луисом Энрике. В 2022 году полузащитник завоевал трофей чемпионата мира со сборной Аргентины.

Вторую половину сезона-2024/25 Альмада провел в «Лионе», владельцем которого является Джон Текстор, по совместительству владелец «Ботафого». В 16 матчах Лиги 1 Альмада забил гол и отдал 4 голевых передачи.

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